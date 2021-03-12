عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم

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كشف موقع “طقس العرب” أنه يُتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجُمعة وبشكلٍ تدرجي بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

موجات غبارية واسعة

وتابع الموقع : هذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة اخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.

مساء بارد

وأضاف : مع ساعات المساء والليل الأولى تعبر أجواء الرياض جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية قوية السرعة، مع هبات تصل سرعتها إلى حدود 100كم/ساعة، يُتوقع ان تترافق بعاصفة رملية جدارية كثيفة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تتسبب بانعدامها بشكل تام، في حين تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل السبت.