احدث الأخبار

“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني
أبرز المواد
 عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم
أبرز المواد
 اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي
أبرز المواد
 الصين وإيران وروسيا تحشد لتحالف أممي للتصدي للعقوبات الأحادية
أبرز المواد
 شرطة مكة : القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية بدخول إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة مباراة وتوثيق ذلك
أبرز المواد
 عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك المصري
أبرز المواد
 «تويتر» يعلن عن ميزة جديدة لهواتف «أندرويد» و«آيفون»
أبرز المواد
 450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة
أبرز المواد
 المملكة تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمة أقلية “الروهينغا” المسلمة في ميانمار
أبرز المواد
 العارضة .. تدشين مشروعات تنموية بأكثر من 423 مليون ريال
أبرز المواد
“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

أبرز المواد
عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم

عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم

أبرز المواد
اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران

اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران

أبرز المواد
البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

أبرز المواد

“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=960287
المناطق - متابعات

قال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي، إن الشراء بالبطاقات الأساسية يعرّض المُتسوقين لعمليات الاحتيال المالي، ولكن وضع مبالغ مالية في البطاقات مُسبقة الدفع على قدر الشراء يجنبهم هذا الأمر.

وحذّر من خطأ آخر يقع فيه البعض عند اختيار المواقع الآمنة للتسوق من خلال ربطهم الأمان بوجود رمز قفل للموقع، مبيناً أنه يمكن التأكد من أمان المواقع السعودية عبر الدخول لمنصة “معروف”، وأما المواقع غير السعودية فيكون من خلال منصات التقييم.

وأضاف أن بعض مواقع التسوق الإلكتروني تتلاعب بالأسعار، كما أن هناك متاجر تلجأ لشراء التعليقات والتقييمات العالية لجذب المُتسوقين لها.

روابط ذات صلة

عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم

عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم
اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران

اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران
البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*