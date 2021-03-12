“مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

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قال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي، إن الشراء بالبطاقات الأساسية يعرّض المُتسوقين لعمليات الاحتيال المالي، ولكن وضع مبالغ مالية في البطاقات مُسبقة الدفع على قدر الشراء يجنبهم هذا الأمر.

وحذّر من خطأ آخر يقع فيه البعض عند اختيار المواقع الآمنة للتسوق من خلال ربطهم الأمان بوجود رمز قفل للموقع، مبيناً أنه يمكن التأكد من أمان المواقع السعودية عبر الدخول لمنصة “معروف”، وأما المواقع غير السعودية فيكون من خلال منصات التقييم.

وأضاف أن بعض مواقع التسوق الإلكتروني تتلاعب بالأسعار، كما أن هناك متاجر تلجأ لشراء التعليقات والتقييمات العالية لجذب المُتسوقين لها.