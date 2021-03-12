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بيان أوروبي أمريكي يرحب بمنح الثقة للحكومة الليبية ويدعو لانسحاب المقاتلين الأجانب

بيان أوروبي أمريكي يرحب بمنح الثقة للحكومة الليبية ويدعو لانسحاب المقاتلين الأجانب
http://almnatiq.net/?p=960292
المناطق - وكالات

رحبت الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا بالتصويت على منح الثقة من أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في سرت لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.

 وشددت الدول الخمس، في بيان على أن “هذه الخطوة لا رجعة فيها نحو التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من جميع أنحاء ليبيا”.

ولفت البيان إلى أن هذه النتيجة “تعد خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وحل سياسي شامل لأزمة اختبرت ليبيا وشعبها. من خلال عملية برلين”، مضيفا، “سنواصل دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة بالاشتراك مع شركائنا”. 

وأعربت الدول الخمس، عن “ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء السابق فايز السراج استعداده لتسليم السلطة”، داعية “جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية لتحمل نفس المسؤولية وضمان تسليم سلس وبناء لجميع الصلاحيات والواجبات لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة”. 

وذكر البيان أن “المهام الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة ستكون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021، يليها نقل السلطة إلى القادة المختارين ديمقراطيا في ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وبدء عملية المصالحة الوطنية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي”.

ورحبت الدول الخمس، في بيانها، “بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من المنطقة المحيطة بمطار القرضابية، للسماح لأعضاء مجلس النواب بالمشاركة بأمان في جلسة البرلمان في سرت، كما أثنت على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لجعل ذلك ممكنا”.

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