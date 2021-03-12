السلطات المغربية تقرر تسليم المواطن الهارب “أسامة الحسني” إلى المملكة

المناطق - وكالات

كشفت هناء الحسني، زوجة المواطن ، أسامة الحسني، أن محكمة مغربية قضت بتسليمه إلى المملكة في إطار قضية .

وأوضحت الحسني، في حديث لوكالة “رويترز”، أن السلطات القضائية المغربية اتخذت قرارا لترحيل زوجها إلى المملكة التي تعتبره شخصا مطلوبا، مضيفة: “لم أتوقع هذا الحكم”.

وألقت السلطات المغربية القبض على الحسني، البالغ من العمر 42 عاما والذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والسعودية، الشهر الماضي لدى وصوله إلى مطار الدار البيضاء بجواز سفر أسترالي لزيارة طفله حديث الولادة.

وجرى اعتقال الحسني، وهو رجل أعمال كان سابقا عضوا في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة)، بموجب مذكرة أصدرتها الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بطلب من المملكة، حيث قضت محكمة بسجنه عامين لاتهامات تتعلق بالسرقة.