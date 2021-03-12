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جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات

جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات

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جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات

جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات
http://almnatiq.net/?p=960301
الرياض - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات ، الذي تًنظمه المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – خلال الفترة 11-13 مارس 2021 ، بمًشاركة 250 جوالاً ودليلة يمثلون 17 جمعية وهيئة واتحاد من الأعضاء بالمنظمة . 

وتضمنت فعاليات اليوم الأول الذي أفتتحه الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي ، التعريف بالمخيم وأهدافه ومن ابرزها استخدام برامج التواصل التقني لتعريف المشاركين بإبراز الثقافات والفنون والتقاليد والموروثات التاريخية والمعالم السياحية، التي تزخر بها الدول العربية. 

وقد شارك الوفد الكشفي السعودي باليوم الأول من اللقاء في جلسة شارة الباترومونيتو التي تهتم بمشاريع التراث العالمي واهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بوسام كشافي العالم ، وشارك في  المسابقات الترفيهية التنشيطية التي أقيمت من أجل معرفة مدى ترابط الثقافات العربية في التاريخ واللغويات ، كما قدموا عرضاً تضمن الأزياء التقليدية الشعبية ، والاهازيج التراثية والفنون والرقصات الشعبية ، والعادات والتقاليد الاجتماعية ، والألعاب والمأكولات الشعبية ، وابرز المعالم التاريخية والحضارية. 

ويتضمن برنامج اللقاء خلال اليوم وغدٍ عدداً من المحاور من ابرزها محور الشراكات والمعلومات ، والذي يشتمل على جلسات متخصصة مع شركاء النجاح ، ومجموعات عمل متخصصة لتحقيق أهداف اللقاء 

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