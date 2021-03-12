احدث الأخبار

لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس
أبرز المواد
 لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه
أبرز المواد
 الألياف البصرية .. تقنية العصر بكوادر سعودية في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة: ضمان تلقيح جميع الأشخاص أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات
منطقة الرياض
 صحيفة أمريكية: إسرائيل تستهدف ناقلات نفط إيرانية متجهة لسوريا
أبرز المواد
 السلطات المغربية تقرر تسليم المواطن الهارب “أسامة الحسني” إلى المملكة
أبرز المواد
 بيان أوروبي أمريكي يرحب بمنح الثقة للحكومة الليبية ويدعو لانسحاب المقاتلين الأجانب
أبرز المواد
 “مختص” يكشف كيف تتجنب التعرّض لعمليات الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني
أبرز المواد
 عاصفة رملية كثيفة ستضرب الرياض اليوم
أبرز المواد
 اتفاق أمريكي إسرائيلي على التصدي لتهديدات إيران
أبرز المواد
 البيت الأبيض: بايدن سيحدد خطته لجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الوضع الطبيعي
أبرز المواد
لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس

لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس

أبرز المواد
لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه

لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه

أبرز المواد
الألياف البصرية .. تقنية العصر بكوادر سعودية في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

الألياف البصرية .. تقنية العصر بكوادر سعودية في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

أبرز المواد
الأمين العام للأمم المتحدة: ضمان تلقيح جميع الأشخاص أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس

الأمين العام للأمم المتحدة: ضمان تلقيح جميع الأشخاص أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس

أبرز المواد

الأمين العام للأمم المتحدة: ضمان تلقيح جميع الأشخاص أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس

الأمين العام للأمم المتحدة: ضمان تلقيح جميع الأشخاص أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس
http://almnatiq.net/?p=960304
المناطق - وكالات

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة “العديد من الأمثلة على تأميم اللقاحات وتخزينها”، بالإضافة إلى الصفقات الجانبية مع مصنعي لقاحات كوفيد-19 التي تقوض وصول جميع الناس في العالم للقاح.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في بيان، بمناسبة مرور عام على إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن كوفيد-19 جائحة، إن “حملة التطعيم العالمية تمثل أعظم اختبار أخلاقي في عصرنا”.

وقال غوتيريش إن ضمان تلقيح جميع الأشخاص و”العديد من البلدان منخفضة الدخل لم تتلق جرعة واحدة بعد” أمر ضروري لإعادة تشغيل الاقتصاد العالمي “ومساعدة العالم على الانتقال من إغلاق المجتمعات إلى إنهاء الفيروس”.

وكرر غوتيريش دعوته إلى أن ينظر إلى لقاحات كوفيد-19على أنها “منفعة عامة عالمية”.

وقال: “يحتاج العالم إلى الاتحاد لإنتاج اللقاحات الكافية وتوزيعها للجميع، وهو ما يعني على الأقل مضاعفة القدرة التصنيعية في جميع أنحاء العالم.. يجب أن يبدأ هذا الجهد الآن”.

وأشاد الأمين العام بالعاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الآخرين الذين حافظوا على استمرار عمل المجتمعات.

وقال: “أحيي كل أولئك الذين وقفوا في وجه المنكرين والمعلومات المضللة واتبعوا بروتوكولات العلم والسلامة.. لقد ساعدتم في إنقاذ الأرواح”.

كما أثنى غوتيريش على “النساء والرجال والشباب في كل مكان للتكيف مع العمل والتعلم والعيش بطرق جديدة”.

وقال: “لقد فقد الكثير من الأرواح.. انقلبت اقتصادات رأساً على عقب وتركت مجتمعات تترنح. الأكثر ضعفا هم من عانوا أكثر من غيرهم. أولئك الذين تركوا في الخلف يتم تركهم إلى الخلف أكثر”.

وتم تأكيد إصابة حوالي 118 مليون شخص بفيروس كورونا. ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، توفي أكثر من 2.6 مليون شخص.

قال غوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل الضغط من أجل الحصول على لقاحات ميسورة التكلفة للجميع وتحقيق الانتعاش الذي يحسن الاقتصاد.

روابط ذات صلة

لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس

لقاح جديد لكورونا.. فعال بـ 96.4% ويحمي من تحورات الفيروس
لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه

لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه
الألياف البصرية .. تقنية العصر بكوادر سعودية في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

الألياف البصرية .. تقنية العصر بكوادر سعودية في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*