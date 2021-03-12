لقاح “أسترازينيكا” يواجه نكسات بعد وقف بعض الدول استخدامه

المناطق - وكالات

يواجه لقاح “أسترازينيكا” البريطاني أزمة عالمية، بعد لجوء بعض الدول إلى وقف استخدامه، جراء تسجيل حالات تجلط دم خطرة لدى أشخاص تلقوا اللقاح، على الرغم من أنه لا يمكن الاستنتاج حالياً بوجود رابط بين اللقاح وحالات التجلط.

وأعلنت السلطات الصحية في الدنمارك والنرويج، الخميس، أنها علقت مؤقتاً استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا”، بعد تقارير عن تسجيل جلطات دموية، لدى بعض الذين تم تطعيمهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات “أسترازينيكا”، ريثما تحقق في حالة وفاة بسبب تجلط دموي وانسداد رئوي.

وقالت السلطات الصحية الدنماركية إن قرار البلاد بتعليق التطعيم لمدة أسبوعين، جاء بعد أن أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً بجلطة دموية وتوفيت، بعدما حصلت على جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، من الدفعة نفسها التي استخدمت في النمسا.

وفي النرويج، قال جير بوكولم، مدير إدارة الوقاية من العدوى ومكافحتها في “المعهد النرويجي للصحة العامة”، خلال مؤتمر صحافي إن “قرار تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا، احترازي”، وهو ما أكدته السلطات الصحية في أيسلندا أيضاً، وفق وكالة رويترز.

وأعلن مسؤول تايلاندي، الجمعة، أنّ بلاده قررت أيضاً إرجاء بدء حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا باستخدام لقاح “أسترازينيكا”، بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

وفي إيطالي، نقلت رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن “قرار إيطاليا حظر دفعة من لقاح شركة أسترازينيكا، اتخذ بعد وفاة رجلين في صقلية، عقب فترة وجيزة من تطعيمهما باللقاح”.

وقالت الهيئة الطبية الحكومية في إيطاليا (أيفا) في وقت سابق، إن “القرار وقائي”، وأضافت أنه “لم تثبت صلة بين التطعيم والأحداث الخطيرة التي أعقبته”.

“معدلات عادية”

من جهتها قالت وكالة الأدوية الأوروبية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس، إن “المعلومات المتوافرة حتى الآن، تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس”.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان، إن “موقف لجنة السلامة الوكالة، هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره، ويمكن الاستمرار في إعطائه، فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات”.

وبانتظار نتائج التحقيق الجاري، اعتبرت الهيئة الأوروبية، أن بالامكان الاستمرار باستخدام لقاح “أسترازينيكا”.

“آمن وفعال”

وسارع المختبر البريطاني-السويدي المنتج للقاح والحكومة البريطانية، لإصدار بيان أكد أن اللقاح “آمن وفعال”.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، للصحافيين: “قلنا بوضوح، إنه آمن وفعال… وعندما يُطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة”.

وأعلن تحالف اللقاحات “غافي” المشارك في قيادة آلية “كوفاكس”، الهادفة إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إنه “سينتظر رأي منظمة الصحة العالمية”.

وقالت متحدثة باسم تحالف اللقاحات: “نعلم أن السلطات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، يراقبون الوضع عن كثب، وسوف نتبع توجيهاتهم وتوصياتهم”.

وفي كندا، قالت إدارة الصحة في بيان، الخميس، إنها “على دراية بالتقارير عن عوارض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره”. وأضافت: “لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير، إلى أن اللقاح تسبب في تلك العوارض”.