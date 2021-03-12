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بمشاركة 50 متطوعاً.. بلدية صبيا تزرع 800 شتلة زراعية في حزام المحلة غوان

بمشاركة 50 متطوعاً.. بلدية صبيا تزرع 800 شتلة زراعية في حزام المحلة غوان

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بمشاركة 50 متطوعاً.. بلدية صبيا تزرع 800 شتلة زراعية في حزام المحلة غوان

بمشاركة 50 متطوعاً.. بلدية صبيا تزرع 800 شتلة زراعية في حزام المحلة غوان
http://almnatiq.net/?p=960325
المناطق - صبيا

قامت بلدية محافظة أمس، بزرع 800شتلة زراعية بمساحة تجاوزت أكثر من 3500 متر طولي ضمن مبادرة “المحلة الخضراء”، التي تبناها شباب وأهالي قرية المحلة غوان التابعة للمحافظة على طريق الحزام.
وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن المبادرة التي نفذت بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة استهدفت زراعة الجزر الوسطية وترميمها وبناء البردورات والقيام بأعمال السقيا وتحسين الأحواض، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في الاستفادة من طاقات الشباب الفاعلين في تنمية المحافظة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “محيطنا أخضر” التي اعتمدتها البلدية ضمن مبادراتها للعام الجاري لتشمل جميع الأحياء والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

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