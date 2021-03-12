احدث الأخبار

«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار
أبرز المواد
 انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين
أبرز المواد
 «أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح
أبرز المواد
 الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تُغلق 6 مساجد مؤقتاً
أبرز المواد
 المملكة تستضيف مباريات مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الجيش اليمني: نتقدم في حجة.. حسم المعارك ضد الحوثي خلال أيام
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من عاصفة رملية على منطقتي الرياض وحائل .. ويعلن انتهاءها في الجوف
أبرز المواد
 44 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في وزارة الحج والعمرة
أبرز المواد
 الربيعة: جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة.. ومأمونية كبيرة
أبرز المواد
 انخفاض سعر نفط “برنت” إلى 69.49 دولاراً
أبرز المواد
«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

أبرز المواد
انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين

انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين

أبرز المواد
«أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح

«أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح

أبرز المواد
الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد

مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية

مركز الملك سلمان يطلع على مستجدات وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية
http://almnatiq.net/?p=960334
المناطق - الرياض

اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس، على مستجدات مشروع تحسين وصول النازحين في اليمن إلى الخدمات التعليمية المنفذ من قبل منظمة الهجرة الدولية بدعم من المركز، ويستهدف العائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين في محافظات عدن وحضرموت ولحج.
ويهدف المشروع إلى تأسيس التماسك الاجتماعي في أوساط المجتمعات، ودعم توفير خدمات ومرافق التعليم في المناطق التي تم تحديدها من قبل السلطات المحلية بحسب الأكثر احتياجا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

روابط ذات صلة

«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار
انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين

انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين
«أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح

«أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*