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الدفاع المدني يحذر من عاصفة رملية على منطقتي الرياض وحائل .. ويعلن انتهاءها في الجوف

الدفاع المدني يحذر من عاصفة رملية على منطقتي الرياض وحائل .. ويعلن انتهاءها في الجوف
لحظة دخول عاصفة مدار الغبارية من الغرب للشرق في العاصمة الرياض (عدسة - فيصل بن زرعة)
http://almnatiq.net/?p=960335
المناطق- الرياض

حذر الدفاع المدني من عاصفة رملية على منطقتي الرياض وحائل، في حين أشار إلى انتهاء التحذير بشأن العاصفة الخاصة بمنطقة الجوف.

وتوقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس، عضو لجنة “تسميات” المناخية، أن تتوسّع العاصفة الترابية التي تشكلت صباح اليوم على الشمالية والجوف؛ لتشمل أجزاءً من جنوب تبوك وشرقها، وحائل، وشرق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ثم القصيم، ثم الرياض، فالشرقية.

وقال “الحصيني”: لا أنصح بالسفر بين طرق تلك المناطق حتى تهدأ العاصفة.. استعملوا الأبواب الجنوبية في المنازل.

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