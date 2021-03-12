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الجيش اليمني: نتقدم في حجة.. حسم المعارك ضد الحوثي خلال أيام

الجيش اليمني: نتقدم في حجة.. حسم المعارك ضد الحوثي خلال أيام
http://almnatiq.net/?p=960339
المناطق - وكالات

أفادت مصادر وفقا لـ “العربية” أن معارك حامية تدور الآن للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

وأضافت أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجّة، وقامت بتطويقه.

من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في مداخلة مع “العربية” من مأرب، إن هناك “تقدماً كبيراً لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس”.

وأضاف أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين”، مضيفاً أن “تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل”.

وأكد أن عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بدأ في معارك حامسة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

وقال إن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم يعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

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