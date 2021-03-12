«أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه لا سبب لوقف استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية، نصحت، في 10 فبراير الماضي، باستخدام لقاح أسترازينيكا ولو كانت النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد منتشرةً، مؤكدةً أنه يمكن استخدامه للذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

يأتي ذلك بعدما كشفت السلطات الصحية في الدنمارك، عن أسباب تعليقها استخدام لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا احترازيًّا.

وقالت السلطات المعنية في البلاد، إن بعض الذين حصلوا على اللقاح، تعرَّضوا للإصابة بجلطات دموية، وفق شبكة «يورونيوز».

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان: «إنَّ هذه الخطوة تأتي عقب تقارير متواترة بشأن حدوث حالات خطيرة لجلطات دموية لدى أشخاص حصلوا على لقاح أسترازينيكا».