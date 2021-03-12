«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

وجه المرور السعودي 5 نصائح، عند القيادة أثناء موجة الغبار، وذلك بعد تعرض عدة مناطق بالمملكة لموجة غبار قوية.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار»؛ حيث جاءت النصائح كالآتي:
– ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
– التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
– عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
– إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.
– استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة.
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