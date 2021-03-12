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«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار

«المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار
http://almnatiq.net/?p=960360
المناطق_ الرياض

وجه المرور السعودي 5 نصائح، عند القيادة أثناء موجة الغبار، وذلك بعد تعرض عدة مناطق بالمملكة لموجة غبار قوية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار»؛ حيث جاءت النصائح كالآتي:

–    ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
–    التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
–    عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
–    إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.
–    استخدام إشارات التنبيه (الفلشر) عند الضرورة.

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