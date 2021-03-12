احدث الأخبار

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة
أبرز المواد
 عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة
أبرز المواد
 المسحل: دعم القيادة كلمة السر وراء استضافة المنافسات الآسيوية
أبرز المواد
 “صحة الشرقية” تحذّر من الخروج بسبب موجة الغبار
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن تباهى بمخالفة الإجراءات الاحترازية ودخول ملعب خلال مباراة
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 «المرور» يوجه 5 نصائح عند القيادة أثناء موجة الغبار
أبرز المواد
 انتبه وعدل خصوصياتك.. ثغرة في واتساب قد تخسرك حسابك شهرين
أبرز المواد
 «أسترازينيكا».. الصحة العالمية: لا سبب لوقف استخدام اللقاح
أبرز المواد
 الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تُغلق 6 مساجد مؤقتاً
أبرز المواد
«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

أبرز المواد
عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية

عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية

أبرز المواد
إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

أبرز المواد
المسحل: دعم القيادة كلمة السر وراء استضافة المنافسات الآسيوية

المسحل: دعم القيادة كلمة السر وراء استضافة المنافسات الآسيوية

أبرز المواد

“صحة الشرقية” تحذّر من الخروج بسبب موجة الغبار

“صحة الشرقية” تحذّر من الخروج بسبب موجة الغبار
http://almnatiq.net/?p=960370
المناطق_الدمام

حذّرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الجميع، من خطورة الخروج في أثناء التقلبات الجوية؛ بسبب موجة الغبار التي شهدتها المنطقة صباح اليوم، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد عن مثيرات الحساسية التي تسبّبها تلك الأجواء.

وقدّمت “صحة الشرقية” عدداً من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في ظل موجة الغبار التي ضربت المنطقة، مشيرة إلى أن الغبار من ملوّثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

ودعت إلى الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغيرها باستمرار.

ودعت مرضى الربو إلى الحذر من خطورة الغبار، مشيرة إلى أن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثراً بالغبار.

روابط ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة
عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية

عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية
إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*