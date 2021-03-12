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المسحل: دعم القيادة كلمة السر وراء استضافة المنافسات الآسيوية

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http://almnatiq.net/?p=960374
المناطق_ الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موافقة نظيره الآسيوي على استضافة المملكة مباريات مجموعة المنتخب الوطني لاستكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي تم اعتماد مبارياتها بنظام التجمع.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض المباريات المتبقية من المجموعة الرابعة، بعدما منح الاتحاد القاري الضوء الأخضر، التي تضم بجانب الأخضر، منتخبات فلسطين، واليمن، وسنغافورا، وأوزبكستان.

وأكد ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، أن استضافة المملكة مجموعة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية؛ تعكس متانة الإمكانات والدعم الذي تحظى به الكرة السعودية، والثقة بنجاحاتها العملية والصحية في ظل جائحة «كوفيد–19» التي تجتاح العالم.

وأوضح المسحل أن إسناد منافسات المجموعة الرابعة إلى السعودية في هذا التوقيت، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في التعاون المشترك والمثمر مع الاتحاد الآسيوي، نحو الإسهام في نجاح البطولات والمنافسات القارية.

وأضاف أن «اختيار المملكة لاستضافة مباريات المجموعة، بجانب استضافة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا، لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للرياضة السعودية التي شهدت قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل هذا الدعم الذي جعل بلادنا محل الثقة والتقدير على الصعيد الآسيوي».

وثمَّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الذي أسهم في نجاح منظومة العمل واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.

ويحتل الأخضر وصافة الترتيب بالمجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، خلف المنتخب الأوزبكي متصدر المجموعة بـ9 نقاط من 5 مباريات، فيما يأتي منتخب سنغافورا بـ7 نقاط أمام اليمن (5 نقاط)، ثم فلسطين (4 نقاط)؛ وذلك من 5 مباريات لكل منتخب.

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