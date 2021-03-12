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«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

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«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة
http://almnatiq.net/?p=960385
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 367 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 381708 حالة، من بينها 2935 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 542 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 372217 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6556 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

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