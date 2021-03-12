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أمير الحدود الشمالية يوجه جهات الاختصاص برفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

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أمير الحدود الشمالية يوجه جهات الاختصاص برفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

أمير الحدود الشمالية يوجه جهات الاختصاص برفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=960388
المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة الحالة الجوية وما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة من تقلبات جوية مع هبوب العواصف الموسمية ” الغبرة”.
وشدد سموه على العمل بالمتابعة المباشرة لما تشهده المنطقة حاليا من آثار وتداعيات التقلبات الجوية وما واكبها من تزايد موجة الغبار وهبوب عواصف ترابية أدت لتدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق العامة.
وتضمنت توجيهات سموه بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الاستعداد بالكوادر البشرية والمعدات والآليات مع التأكيد على أهمية التواجد الميداني للأجهزة المختصة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله حفاظاً على الأرواح والممتلكات .
كما وجه سموه صحة المنطقة برفع الجاهزية لجميع منشآت الصحة نظراً لحالة التقلبات الجوية الحادة ، التي تشهدها المنطقة, متمنياً سموه السلامة للجميع.

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