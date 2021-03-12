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جامعة جازان تفتتح عيادات متنقلة لمنح لقاح كورونا

جامعة جازان تفتتح عيادات متنقلة لمنح لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=960396
المناطق_جازان

افتتحت جامعة جازان وحدة عياداتها المتنقلة للقاحات كورونا، بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان، ضمن حملتها التي انطلقت منذ 13 يومًا، وتستهدف توسيع نطاق المناعة المجتمعية؛ وذلك بعد افتتاحها مركزًا يضمُّ 105 عيادات بمبنى المستشفى الجامعي، وتدشين عيادات متنقلة قدمت اللقاحات في كل من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومصفاة أرامكو.

وقال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إن جهود الجامعة ستتواصل في تقديم العديد من المبادرات والخدمات بما يسهل ويسرع عملية تقديم اللقاحات لأكبر عدد من المستفيدين، وصولًا إلى المناعة المجتمعية، منوهًا بالجهود التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وكافة قطاعات الجامعة المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية، وبتفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع، وتنفيذ تلك المبادرات خدمةً للوطن والمجتمع.

من جانبه، أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن خدمة اللقاحات متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية (محصَّن) أو تطبيق صحتي، طوال أيام الأسبوع، مضيفًا أن غير المشمولين في الفئات السابقة، يمكنهم التسجيل عبر منصة (محصن) أو التسجيل مباشرةً بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.

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