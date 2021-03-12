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أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

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أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=960402
المناطق_واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 6912 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (168) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية ، وإغلاق (81) منشأة أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار أكثر من 596 مخالفة.
وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، ومن أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الجميع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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