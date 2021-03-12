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أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم

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أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم

أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم
http://almnatiq.net/?p=960405
المناطق_عسير

قامت أمانة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية واللجان المختصة بجولات رقابية يوم أمس الخميس على الحدائق والمتنزهات والمجمعات وأسواق النفع العام إضافةً إلى الكثير من المطاعم والمقاهي ومافي حكمها، للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، إلى جانب القيام كذلك بالأعمال التوعوية والتثقيفية بضرورة تطبيق التباعد والحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن هذه الجولات التي نُفذت أمس الخميس تأتي ضمن جهود الأمانة وبلدياتها الرقابية ميدانيًا بهدف متابعة الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات ومنها الحدائق والمجمعات التجارية والأسواق والمقاهي التي تشهد زحامًا من المرتادين مع بداية إجازة الأسبوع، موضحًا أن عدد الجولات الرقابية التي نُفذت على مستوى الأمانة وبلدياتها ١١٤٢ جولةً نتج عنها ضبط ورصد ٣٠٧ مخالفات متنوعة وإغلاق ٧٤ منشأةً تجاريةً.

وأضاف الحميدي أن الأعمال شملت القيام بجوانب التوعية والتثقيف لمرتادي الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية وغيرها بهدف التذكير ومراقبة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيرًا إلى الأمانة تعمل وفق خطط ميدانية معينة على مستوى البلديات في متابعة هذه الأنشطة وعدم التساهل مع المخالفين لها، لافتًا في ذات السياق إلى أن الجولات الرقابية مستمرة يوميًا على فترات صباحية ومسائية بهدف متابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا، مطالبًا الجميع بالحرص والمسؤولية وتفعيل تطبيق توكلنا في جميع التنقلات والالتزام بالتدابير الوقائية.

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