احدث الأخبار

صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 تناول الوجبات الصحية والمتوازنة بانتظام يقوّي الجهاز المناعي في الجسم
أبرز المواد
 جامعة جازان تفتتح عيادات متنقلة لمنح لقاح كورونا
أبرز المواد
 صحة الرياض ترفع جاهزية مستشفياتها بسبب التقلبات الجوية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجه جهات الاختصاص برفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية
أبرز المواد
 «الصحة»: تسجيل 360 إصابة جديدة بفايروس كورونا 367 حالة تعافي و5 حالات وفاة
أبرز المواد
 عاجل … صدور عدد من الأوامر الملكية
أبرز المواد
 إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة
أبرز المواد
 المسحل: دعم القيادة كلمة السر وراء استضافة المنافسات الآسيوية
أبرز المواد
صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار

صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار

أبرز المواد
أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم

أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم

أبرز المواد
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أبرز المواد
تناول الوجبات الصحية والمتوازنة بانتظام يقوّي الجهاز المناعي في الجسم

تناول الوجبات الصحية والمتوازنة بانتظام يقوّي الجهاز المناعي في الجسم

أبرز المواد

صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار

صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار
http://almnatiq.net/?p=960414
المناطق_حفر الباطن

اتخذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي غطت سماء المحافظة وأدت لانخفاض مستوى الرؤية.وأوضحت صحة حفر الباطن القطاعات الصحية كافة من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حاله الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهة التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.ودعت صحة حفر الباطن من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيدا حرصا على سلامتهم ، متمنين للجميع الصحة والسلامة.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم

أمانة عسير تنفذ ١١٤٢ جولةً رقابيةً على الحدائق والمتنزهات والمجمعات خلال يوم
أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 6900 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
تناول الوجبات الصحية والمتوازنة بانتظام يقوّي الجهاز المناعي في الجسم

تناول الوجبات الصحية والمتوازنة بانتظام يقوّي الجهاز المناعي في الجسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*