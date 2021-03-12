“القحطاني” ينقل تعازى أمير مكة ونائبه لذوي محافظ تربة عبد العزيز المفرجي

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نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب القحطاني حضورياً تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي يرحمه الله والذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.

وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فيما عبّر ذوو المفرجي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.