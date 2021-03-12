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السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا

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“الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

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صحة حفر الباطن تضيف مركزين جديدين لتقديم اللقاح بالمحافظة

صحة حفر الباطن تضيف مركزين جديدين لتقديم اللقاح بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=960422
المناطق_حفر الباطن

تبدأ صحة حفر الباطن بتوسعة مواقع اعطاء اللقاح بالمحافظة بمركزين جديدين مطلع الأسبوع القادم بالإضافة لمركز اللقاحات بجامعة حفر الباطن.وأوضحت صحة حفر الباطن ان المراكز الجديدة هي مركز صحي الخالدية بالقيصومة ومركز صحي جنوب أبو موسى داعية الجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.فيما خصصت صحة حفر الباطن خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في كافة المستشفيات، بعد تهيئتها لاستقبال ‏⁧‫المستهدفين من المرضى المنومين ، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت. بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.
وأكدت «صحة حفر الباطن » إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفى الملك خالد ومستشفى حفر الباطن المركزي ،ومستشفى الولادة والأطفال ،ومستشفى الصحة النفسية ،ومستشفى الرعاية المديدة ،ومستشفى السعيرة ،والقيصومة بالإضافة إلى مركز السكر وستكون الأولوية لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة ومراجعي العيادات ومركز السكر، ومن ثم بقية المستفيدين، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس.

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