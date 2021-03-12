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شرطة منطقة حائل: القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر

شرطة منطقة حائل: القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر

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شرطة منطقة حائل: القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر

شرطة منطقة حائل: القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر
http://almnatiq.net/?p=960430

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط بحوزتهما على مبلغ (21) ألف ريال.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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