السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا

فيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

تخرج فضيلته من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

وعمل فضيلته عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، و‏عضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.