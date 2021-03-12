احدث الأخبار

مبعوث أمريكا إلى اليمن،: خطة “متماسكة” لوقف إطلاق النار أمام الحوثيين
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين
أبرز المواد
 الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة
محليات
 القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض
منطقة الرياض
 وزارة النقل تواصل أعمال طريق السيل الكبير – الرياض السريع
محليات
 السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا
محليات
 “الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل: القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تضيف مركزين جديدين لتقديم اللقاح بالمحافظة
أبرز المواد
 “القحطاني” ينقل تعازى أمير مكة ونائبه لذوي محافظ تربة عبد العزيز المفرجي
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن ترفع درجة الجاهزية لمواجهة موجة الغبار
أبرز المواد
مبعوث أمريكا إلى اليمن،: خطة “متماسكة” لوقف إطلاق النار أمام الحوثيين

مبعوث أمريكا إلى اليمن،: خطة “متماسكة” لوقف إطلاق النار أمام الحوثيين

أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين

أبرز المواد
الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة

الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة

محليات

الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة

الرئيس التشادي يلتقي سفير المملكة
http://almnatiq.net/?p=960447
المناطق - واس

التقى فخامة الرئيس المشير إدريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد ،أمس، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنجامينا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششه، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وقلّد فخامته، السفير، الوسام الوطني التشادي بدرجة ضابط، مشيدًا بالدور الحيوي الذي قام به السفير -خلال فترة عمله- في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين .
من جانبه، نقل السفير ششه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لفخامته والشعب التشادي الصديق، مقدمًا شكره على ما لقيه من حفاوة الاستقبال.

روابط ذات صلة

وزارة النقل تواصل أعمال طريق السيل الكبير – الرياض السريع

وزارة النقل تواصل أعمال طريق السيل الكبير – الرياض السريع
السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا

السيرة الذاتية للشيخ علي السعوي رئيس المحكمة الإدارية العليا
“الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

“الغذاء والدواء” تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*