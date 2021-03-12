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الدعيلج يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير

الدعيلج يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير

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الدعيلج يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير

الدعيلج يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير
http://almnatiq.net/?p=960461

رفع معالي الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً, سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في ظل ماتشهده المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات ,وأن يسهم في مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير صناعة النقل الجوي مع مايشهده من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

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