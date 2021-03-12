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أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية

أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية

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القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة غرامة تصل إلى (100) ألف ريال

القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة غرامة تصل إلى (100) ألف ريال

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة غرامة تصل إلى (100) ألف ريال

القوات الخاصة للأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة غرامة تصل إلى (100) ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=960467
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرّت عقوبات استخدام الوسائل المحظورة في الصيد، حيث جاءت عقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة 80,000 ريال، وعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10,000 ريال.
وبيّن الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم غرامة 80,000 ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة 80,000 ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100,000 ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50,000 ريال.
وشدّد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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