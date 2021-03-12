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مدير صحة عسير يوجه المستشفيات والمراكز الصحية إلى التهيؤ للتقلبات الجوية المتوقعة

مدير صحة عسير يوجه المستشفيات والمراكز الصحية إلى التهيؤ للتقلبات الجوية المتوقعة

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مدير صحة عسير يوجه المستشفيات والمراكز الصحية إلى التهيؤ للتقلبات الجوية المتوقعة

مدير صحة عسير يوجه المستشفيات والمراكز الصحية إلى التهيؤ للتقلبات الجوية المتوقعة
http://almnatiq.net/?p=960473
المناطق - عسير

وجّه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري برفع الجاهزية في جميع المستشفيات والقطاعات الصحية التابعة لصحة المنطقة ؛ وذلك كإجراء استباقي يهدف إلى التهيؤ والاستعداد المبكر لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأي حالة قد تتأثر نتيجة ً للتقلبات المناخية والحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها أجزاء من المنطقة – بمشيئة الله – خلال الأيام القادمة، وذلك حسب تحذيرات المركز الوطني الأرصاد .

كما وجه العسيري الخدمات العلاجية والصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة عسير بمتابعة رفع الجاهزية مع المستشفيات التابعة لصحة عسير والمراكز الصحية المناوبة .

وأوضحت “صحة عسير ” أنه تم البدء في رفع الاستعداد والجاهزية بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة التابعة لصحة عسير .

ودعت ” صحة عسير ” إلى الوقاية من الغبار كونه يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات ، وتتمثل طرق الوقاية في إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام ، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة ، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار ، كما دعت ” صحة عسير ” مرضى الربو بشكل خاص إلى التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل ، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي ( وذلك في حال صرفه من قبل الطبيب ) ، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ .

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