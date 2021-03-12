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أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية

أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية

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أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية

أمير الحدود الشمالية يطمئن على حالة المواطنين والمُقيمين بعد العاصفة الرملية
http://almnatiq.net/?p=960476

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على حالة المواطنين والمُقيمين في مُحافظات المنطقة جاء ذلك عقب تعرض منطقة الحدود الشمالية ظهر اليوم الجمعة 1442/07/28هـ لحالة غبارية أمتدت لبعض أجزاء مناطق المملكة .

وذكر حساب إمارة المنطقة على تويتر” تابع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الحالة الجوية اليوم مع محافظي المحافظات: طريف – رفحاء -العويقيلة مطمئناً سموه على حالة المواطنين والمقيمين أثناء الحالة الغبارية وماصاحبها من تدني مستوى الرؤية موجهاً المحافظين والجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات.

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