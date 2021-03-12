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عالم أزهري: تطبيق “ماي هيرتج” تعد على حرمة الموتى

عالم أزهري: تطبيق “ماي هيرتج” تعد على حرمة الموتى
http://almnatiq.net/?p=960483
المناطق - الرياض

أكد أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، أن استخدام تطبيق “ماي هيرتج” لاستعادة صور الراحلين تعد على حرمة الموتى وتجاوز في حقهم.

وقال: “هذا الأمر تافه خاصة وأنه يشغل وسائل التواصل الاجتماعي بمثل هذه التطبيقات”، مشيرا إلى أنه “يجدد الأحزان، والأولى الدعاء للموتى بدلا من العبث بصورهم”.

و”ماي هريتج – MyHeritage” منصة إلكترونية أسستها شركة إسرائيلية تحمل الاسم ذاته، وتهتم تلك المنصة بعلم الأنساب وتحتوي على منتجات وخدمات للهواتف المحمولة، وبدأت العمل عام 2003.

واحتل الموقع مراكز متقدمة في قوائم الأكثر بحثا على موقع البحث “غوغل” في عديد من دول العالم ومن بينها الوطن العربي، خلال الفترة الحالية، بعدما أتاح لمستخدميه القدرة على تحريك الوجوه في الصور القديمة، اعتمادا على تقنية “التزييف العميق”.

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