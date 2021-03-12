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الحكومة اليمنية تندد بتصريحات للمرشد الإيراني وتحمل طهران مسؤولية استمرار الحرب

الحكومة اليمنية تندد بتصريحات للمرشد الإيراني وتحمل طهران مسؤولية استمرار الحرب
http://almnatiq.net/?p=960494
المناطق - وكالات

نددت الحكومة اليمنية بتصريحات صادرة عن المرشد الايراني علي خامنئي التي وردت في خطاب له يوم الخميس الماضي وحرض فيها مليشيا الحوثي على رفع وتيرة التجنيد والتحشيد لمواصلة الحرب.
وقال وزير الإعلام معمر الارياني إن التصريحات الإيرانية تعد تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي لليمن وهي امتداد لحملة الأكاذيب والمغالطات التي ترددها الآلة السياسية والإعلامية للنظام الايراني ومليشياته الطائفية في المنطقة، ومحاولاته التنصل عن مسئوليته عن تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب الحوثي وشلال الدم والمعاناة الانسانية‏.
وأكد المسؤول اليمني، أن تصريحات المرشد الايراني تتجاهل الدور الذي لعبته طهران في التخطيط وإدارة الانقلاب الحوثي على الدولة، في محاولة لفرض سيطرتها على اليمن ومقدراته، وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار، وتنفيذ مخطط نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب‏، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال الإرياني، إن نظام طهران يواصل دعمه لمليشيا الحوثي الارهابية عبر تهريب الاسلحة والخبراء، وتقويض الجهود الدولية لحل الأزمة بطريقة سلمية، بهدف استخدام اليمن كورقة تفاوضية.
وحمل الوزير اليمني، النظام الايراني كامل المسئولية عن شلال الدم والدمار والخراب في البنية التحتية، والاضرار الكارثية على الاقتصاد الوطني، والمأساة الانسانية التي يعيشها غالبية اليمنيين.

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