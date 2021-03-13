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التحالف يدمر نظام دفاع جوي لميليشيات الحوثي باليمن

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التحالف يدمر نظام دفاع جوي لميليشيات الحوثي باليمن

التحالف يدمر نظام دفاع جوي لميليشيات الحوثي باليمن
http://almnatiq.net/?p=960508
المناطق - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير نظام معاد للدفاع الجوي تابع لميليشيات الحوثي المدعوم من إيران في جبهة مأرب باليمن.

وذكر التحالف أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب، مضيفا: “ندعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين”.

وكان التحالف قد أعلن قبل يومين تدمير “دفاع جوي معاد” من نوع “سام-6″، تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.

والاثنين، أفاد التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

كما اعترض ودمر طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات تجاه المنطقة الجنوبية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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