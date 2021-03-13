وفاة وعدة إصابات في حادث تصادم على طريق الروسان بالجوف

المناطق - الجوف

وقع حادث تصادم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على الطريق الذي يربط مركز خوعاء – عذفاء ونتج عنه وفاة شخص وعدة إصابات أخرى حرجة.

وفي تفاصيل البلاغ الذي وردت معلوماته من الدوريات الأمنية وذلك في تمام الساعة 02:27 عن وقوع حادث تصادم على الطريق الذي يمر بمنطقة المتنزهات البرية ( الروسان ) ونتج عنه إصابات متعددة.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لثلاث فرق إسعافية والتي وصلت للموقع وتبين لها وجود ثلاثة حالات واحدة لديها توقف قلب وتنفس ( وفاة ) وحالتان حرجتان تم التعامل معها جميعا ونقلها لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وتجدر الاشارة أن مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي قد وقف على الحادث ومباشرة الحالات مع الفرق الإسعافية حتى تم تقديم الخدمة الإسعافية لها بالموقع ونقلها للطوارئ .