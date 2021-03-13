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ميسي أم رونالدو؟.. باريس سان جرمان حسم أولوياته

ميسي أم رونالدو؟.. باريس سان جرمان حسم أولوياته
http://almnatiq.net/?p=960524
المناطق - وكالات

لا يزال باريس سان جرمان الفرنسي مصرا على التعاقد مع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن الجديد هذه المرة أنه حدد أولوياته.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن الإدارة الباريسية حددت أولوياتها القاضية بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت “لكن في حال رحيل كيليان مبابي عن الفريق وصعوبة الحصول على خدمات ليونيل ميسي.. فإن إدارة النادي ستفعّل عملية التعاقد مع رونالدو”.

وذكرت أن باريس سان جرمان قد يقدم لكريستيانو راتبا تصل قيمته إلى 30 مليون يورو في الموسم.

وأبرز المصدر أن فريق “عاصمة النور”، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بدأ مبكرا التفكير والتخطيط للموسم المقبل من خلال التعاقد مع نجوم من الصف الأول.

كما يأتي الحديث عن رونالدو بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن نادي يوفنتوس يدرس التخلي عن خدمات “الدون”، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، والتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم النادي الباريسي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف عام 2021، أما رونالدو فسينتهي عقده مع “السيدة العجوز” في صيف العام المقبل.

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