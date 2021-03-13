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إغلاق 24 منشأة ومصادرة ١١٧١كجم من اللحوم والخضروات والفواكه بخميس مشيط

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إغلاق 24 منشأة ومصادرة ١١٧١كجم من اللحوم والخضروات والفواكه بخميس مشيط

إغلاق 24 منشأة ومصادرة ١١٧١كجم من اللحوم والخضروات والفواكه بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=960527
المناطق - خميس مشيط

ضبطت بلدية خميس مشيط بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة 42 منشأة تجارية مخالفة حيث تم إغلاق 24 منشأة تجارية منها وذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة قياس الحرارة ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الإشتراطات الصحية اللازم توفرها .
وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي ، بأن إدارة العمليات و الفرق الرقابية التابعة للبلدية نفذت 406 جولات شملت ‪ وسط البلد وأسواق الدرب ، والحراج ، والخضار ، والمواشي ، والطيور ، منوها إلى أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الإسبوعية حرصا من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية و الوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة
ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية و الإجراءات الإحترازية بالمحافظة ، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.
داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي إشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.
وأشار بأن البلدية قد صادرت خلال جولاتها نحو 21 كجم من اللحوم الغير صالحة للإستخدام الآدمي و 115‪0 كجم من الخضروات والفواكة بعد ان تم إزالة اكثر من 80 بسطة عشوائية و مخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة الجدير بالذكر فإن الجهود التي قامت بها الفرق الرقابية و إدارة العمليات و الطوارئ ببلدية خميس مشيط جاءت بالتعاون مع اللجان الأمنية

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