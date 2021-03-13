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الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع

الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=960542
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 7 أسابيع، إذ عوض تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1724.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزوله بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة، وهو مرتفع 1.4% على أساس أسبوعي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض 0.2% عند 1719.80 دولار، وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بما يصل إلى 1.642%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.

في غضون ذلك، محا مؤشر الدولار المكاسب، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطاً ضد زيادة التضخم التي قد تأتي في أعقاب إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ينال من بعض الإقبال على المعدن الذي لا يدر عائداً.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ، وقال إنه سيعكف على الدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.85 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أسابيع. وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2366.35 دولار. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1200.41 دولار للأوقية وبمكسب أسبوعي 6.3%.

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