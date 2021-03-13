أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض

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تأثرت العاصمة الرياض مع ساعات مساء امس بعاصفة رملية وأجواء مغبرة بكثافة، تسببت بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في مطار الملك خالد، حيث وصلت إلى حدود 50 متر، الأمر الذي أعاق حركة الملاحة الجوية واعاق عملية هبوط الطائرات.

وحول ذلك غرد الكابتن السعودي محمد ال شيبان بأن أكثر من 12 طائرة كانت عاجزة عن الهبوط بسبب الغبار، وحلقت في سماء الرياض على ارتفاعات مختلفه مُنتظرة تحسن مدى الرؤية الأفقية.

وأكد آل شيبان أن كابتن الطائرة في مثل هذه الحالات يكون أمام خيارين، إما أن ينتظر تحسن مدى الرؤية الافقية للقيام بعملية الهبوط، أو الإقتراب من كمية الوقود المُخصصة للذهاب لمطار بديل.

وأوضح أن المرحل الجوي يقوم بالتخطيط لأي رحلة قبل إقلاعها بحساب كمية الوقود لمحطة الوصول + وقود إلى المطار البديل + كمية لاتقل عن 30 دقيقة + كمية لا تقل عن 5٪ من مجموع الوقود + وقود إضافي قد يصل لساعة أو أكثر وذلك بدقة تحت أسوء الظروف وإختيار المطار البديل بعناية وشروط ثابته في حالة اضطر كابتن الطائرة لتحويل مسار الرحلة.