احدث الأخبار

جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي
منطقة الرياض
 حساسية الغبار.. الأسباب والوقاية
أبرز المواد
 أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض
أبرز المواد
 الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع
أبرز المواد
 منح إجازات للحاصلين على لقاح كورونا .. غير صحيح
أبرز المواد
 رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي
منوعات
 إغلاق 24 منشأة ومصادرة ١١٧١كجم من اللحوم والخضروات والفواكه بخميس مشيط
منطقة عسير
 ميسي أم رونالدو؟.. باريس سان جرمان حسم أولوياته
أبرز المواد
 لقاحات كورونا بأمريكا تلقى في النفايات.. والسبب “غريب”
أبرز المواد
 وفاة وعدة إصابات في حادث تصادم على طريق الروسان بالجوف
أبرز المواد
 هيئة الصحة العامة: لم يظهر أي ارتباط بين الحالات الخطيرة ولقاح استرازينكا
أبرز المواد
جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي

جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي

منطقة الرياض
حساسية الغبار.. الأسباب والوقاية

حساسية الغبار.. الأسباب والوقاية

أبرز المواد
أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض

أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض

أبرز المواد
الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع

الذهب يرتفع ويتجه لأفضل أداء في 7 أسابيع

أبرز المواد

جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي

جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي
http://almnatiq.net/?p=960552
الرياض - مبارك الدوسري

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي الذي يُنظمه الإقليم الكشفي العربي بمشاركة 250 جوالاً ودليلة من 17 جمعية كشفية وطنية من الدول الأعضاء بالمنظمة الكشفية العربية .  

وتضمن برنامج الأمس محاضرة بعنوان “حضارة حياة” قدمها مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة الدكتور محمد احمد عبد السلام ، تحدث فيها عن العادات بين الماضي والحاضر، وقدم عرضاً للعديد من التحف النادرة التي تعبر عن الفن الاسلامي العربي ، كما قدم الوفد السعودي عرض مرئي تضمن نماذج من الازياء التراثية الشعبية والفنون الشعبية  في مختلف مناطق ومحافظات المملكة،  وابرز المعالم السياحية. 

وشارك أعضاء الوفد السعودي في غرف العمل الافتراضية من خلال ورش العمل التي أعدتها قيادة اللقاء ، وشاركوا بالمسابقة الثقافية التي تضمنها برنامج يوم أمس حيث حققوا نتائج جيدة .  

روابط ذات صلة

أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض

أكثر من 12 طائرة أعجزتها العاصفة الرملية عن الهبوط في مطار الرياض
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض

القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض
وزارة النقل تواصل أعمال طريق السيل الكبير – الرياض السريع

وزارة النقل تواصل أعمال طريق السيل الكبير – الرياض السريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*