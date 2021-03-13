جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي

الرياض - مبارك الدوسري

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي الذي يُنظمه الإقليم الكشفي العربي بمشاركة 250 جوالاً ودليلة من 17 جمعية كشفية وطنية من الدول الأعضاء بالمنظمة الكشفية العربية .

وتضمن برنامج الأمس محاضرة بعنوان “حضارة حياة” قدمها مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة الدكتور محمد احمد عبد السلام ، تحدث فيها عن العادات بين الماضي والحاضر، وقدم عرضاً للعديد من التحف النادرة التي تعبر عن الفن الاسلامي العربي ، كما قدم الوفد السعودي عرض مرئي تضمن نماذج من الازياء التراثية الشعبية والفنون الشعبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وابرز المعالم السياحية.

وشارك أعضاء الوفد السعودي في غرف العمل الافتراضية من خلال ورش العمل التي أعدتها قيادة اللقاء ، وشاركوا بالمسابقة الثقافية التي تضمنها برنامج يوم أمس حيث حققوا نتائج جيدة .