توصية أمريكية بارتداء الكمامة للأطفال فوق سن العامين

المناطق - وكالات

أوصت “المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها”، أمس الجمعة، بارتداء الكمامة لأي شخص يبلغ من العمر سنتين وما فوق، بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وتندرج هذه التوصية ضمن تحديثات جديدة أعلنتها المراكز الأميركية، لإرشاداتها الخاصة بفيروس كورونا لمقدمي رعاية الأطفال، تزامناً مع بدء ولايات أمريكية تخفيف القيود الاحترازية، نظراً إلى تقدم حملة التطعيم.

ووفقاً للإرشادات التي نشرها موقع “أكسيوس”، يجب على أي شخص يبلغ من العمر سنتين وما فوق، ارتداء كمامة عند وجود أشخاص لا يعيشون معه في المنزل نفسه، إلا عند تناول الطعام أو النوم.

وشددت المراكز على أنه “يجب ارتداء الكمامات، إضافة إلى التباعد الجسدي”، ويجب على طاقم رعاية الأطفال “تعليم وتعزيز الاستخدام المتسق والصحيح للكمامات، لجميع الموظفين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق”.

وتشير التوجيهات إلى أنه “حتى بعد تلقيح مقدمي رعاية الأطفال والموظفين، ستكون هناك حاجة لمواصلة تدابير الوقاية في المستقبل المنظور، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستراتيجيات الوقاية المهمة الأخرى”.

وقالت مديرة “مراكز السيطرة على الأمراض”، روشيل والينسكي، خلال إحاطة بالبيت الأبيض، الجمعة، إن هذه “الإرشادات المحدثة تستند إلى أحدث العلوم”، التي “تشمل أدلة إضافية على أن استراتيجيات الوقاية مثل ارتداء الكمامات، والبقاء في المنزل عند المرض، ونظافة اليدين، يمكن أن تسمح (عند استخدامها بشكل صحيح وثابت) لبرامج رعاية الأطفال، العمل بأمان وتقليل انتشار كورونا”.

وشجعت والينسكي جميع العاملين في رعاية الأطفال، على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.