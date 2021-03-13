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“الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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“الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية

“الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=960572
المناطق - واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (26,469) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1,009) مخالفات لأنظمة العمل و(136) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (2,251) إنذاراً، كما تلقت (1,667) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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