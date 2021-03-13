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جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها

جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها
http://almnatiq.net/?p=960575

وحضر مئات الأشخاص المراسم التي جرت وسط تدابير أمنية مشددة تكريماً لذكرى ضحايا المجزرة التي نفذها مهاجم مسلح في 15 مارس 2019، موقعاً 51 قتيلاً وعشرات الجرحى.

من جهته، روى تاميل أتاكوكوغو، الذي أصيب في الوجه والذراعين والساقين، أنه كان ينتظر لتلقي العلاج مع والد مقداد إبراهيم، الطفل البالغ الثالثة من العمر، حين علم أن الطفل توفي. وقال وهو يبكي: “بدا لي فجأة أن ألمي لا معنى له”.

من جانبها، قالت أرديرن: “الكلام لن يمحو الخوف الذي أصاب الجالية المسلمة”، معتبرةً أن النتيجة ينبغي أن تكون “أمة جامعة أكثر، أمة تفتخر بتعدديتها وتثمنها وتدافع عنها بشراسة حين يقتضي الأمر”.

ولقيت أرديرن عند وقوع الهجوم الإشادة لتعاطفها الكبير مع الناجين وعائلات ضحايا الهجوم ولقرارها السريع بتشديد القيود المفروضة على حيازة الأسلحة النارية في نيوزيلندا.

وقالت كيران منير، التي قُتل زوجها شهيد هارون محمود في الهجوم، خلال المراسم أن أفضل ما يمكن القيام به انتقاماً للهجوم هو “ألا نكون مثل العدو. أن نتعلم كيف ننهض بكرامة ونمضي قدماً بأفضل ما يمكننا”.

وأوقِف منفذ الهجوم برينتون تارانت، المؤمن بنظرية تفوق البيض، بعد دقائق من الهجوم على مسجدي النور ولينوود. وحُكم عليه في أغسطس الماضي بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط، في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد.

وأوقفت الشرطة في كرايست تشيرش، الأسبوع الماضي رجلاً في الـ27 من العمر، ووجهت إليه التهمة بإصدار تهديدات بالقتل استهدفت نفس المسجدين.

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