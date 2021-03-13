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واشنطن تدعم وصول المساعدات إلى كل أنحاء اليمن

واشنطن تدعم وصول المساعدات إلى كل أنحاء اليمن
http://almnatiq.net/?p=960578
المناطق - وكالات

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن معنية بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن وتدعم وصول الغذاء والوقود إلى البلاد، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

واتهم الناطق باسم الخارجية نيد برايس، الحوثيين بأنهم يقومون بتحويل مسار المساعدات الإنسانية، وعرقلتها في بعض الأحيان خاصة تلك المتعلقة بالوقود.

عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"

وكانت ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول وبأنه مؤامرة، على حد قولها، معتبرة أن أمريكا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس. ووصف الناطق باسم ميليشيات الحوثي مقترح أميركا للحل في اليمن “بالمؤامرة”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص باليمن قال الجمعة إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف العربي في اليمن، معتبرا أن “الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن”.

بدورها، أعلنت الخارجية اليمنية أن “ميليشيات الحوثي قابلت المقترح الأمريكي بتصعيد عدوانها على المدنيين”. وأضافت في بيان لها أن “جماعة الحوثي قابلت دعوات الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة”.

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