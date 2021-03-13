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“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

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“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية
http://almnatiq.net/?p=960587

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، “سجل المربي” من خلال منصة “أنعام بلس” الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمته خدمات الثروة الحيوانية واتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل – عن بعد -، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الوزارة، أن إطلاق “سجل المربي” عبر “أنعام بلس” يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع.
ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة “أنعام بلس” عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.
وتستهدف منصة “أنعام بلس” الإلكترونية، استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، كما تحوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

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