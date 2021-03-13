احدث الأخبار

الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية
أبرز المواد
 قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة
أبرز المواد
 كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..
أبرز المواد
 واشنطن تدعم وصول المساعدات إلى كل أنحاء اليمن
أبرز المواد
 جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 قريباً .. سياسة وطنية لعدم التمييز
أبرز المواد
 توصية أمريكية بارتداء الكمامة للأطفال فوق سن العامين
أبرز المواد
 نتائج واعدة للقاح الروسي-الصيني الجديد المضاد لكورونا
أبرز المواد
 واشنطن تكشف عن بدء اتصالاتها الدبلوماسية مع طهران
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تواصل مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي
منطقة الرياض
الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل

الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل

أبرز المواد
“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

أبرز المواد
قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة

قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة

أبرز المواد
كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..

كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..

أبرز المواد

الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل

الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل
http://almnatiq.net/?p=960590
المناطق - وكالات

طوقت قوات الأمن الأردنية اليوم السبت، مستشفى السلط الحكومي الجديد، وذلك بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطونات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية المشددة في المستشفى.


وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن وزير الصحة في طريقه إلى المستشفى للاطلاع على الأمر.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة الأردنية حتى إشعار آخر.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

“البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية
قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة

قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة
كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..

كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*