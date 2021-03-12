رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً .