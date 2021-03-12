احدث الأخبار

بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2216 خدمة لـ 1192 مستفيدا خلال فبراير
أبرز المواد
 الهيئة العامة للإحصاء تشارك في أعمال الدورة 52 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة
أبرز المواد
 4.4 مليون إصابة بكورونا في روسيا و 92 ألف وفاة
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 دراسة: الأسبرين قادر على تقديم حماية من كورونا
أبرز المواد
 الأردن.. أنباء عن انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا بمستشفى السلط وقوات الأمن تتدخل
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق سجل المربي عبر منصة “أنعام بلس” لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية
أبرز المواد
 قائد فيلق القدس يعترف بدعم ميليشيات الحوثي لاستهداف المملكة
أبرز المواد
 كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟ الصحة العالمية تجيب..
أبرز المواد
 واشنطن تدعم وصول المساعدات إلى كل أنحاء اليمن
أبرز المواد
 جاسيندا أردرن: من واجب نيوزيلندا حماية مسلميها
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط 1,009 مخالفات لأنظمة العمل و 136 مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2216 خدمة لـ 1192 مستفيدا خلال فبراير

بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2216 خدمة لـ 1192 مستفيدا خلال فبراير

أبرز المواد
الهيئة العامة للإحصاء تشارك في أعمال الدورة 52 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة

الهيئة العامة للإحصاء تشارك في أعمال الدورة 52 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة

أبرز المواد
4.4 مليون إصابة بكورونا في روسيا و 92 ألف وفاة

4.4 مليون إصابة بكورونا في روسيا و 92 ألف وفاة

أبرز المواد
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=960597
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً .

روابط ذات صلة

450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة

450 سجادة جديدة خلال 3 أشهر في الروضة الشريفة
“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

“نوادر مخطوطات المسجد النبوي” معرض يثري زائريه بطرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً
تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*