أمانة الشرقية: مشروع “نبض الخبر ” يجذب ٥٤ شركة محلية وعالمية

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تلقيها عروض من 54 شركة استثمارية محلية وإقليمية، لمشروع “نبض الخبر”، والذي دشنه مؤخرا معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وسمو وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير بأن مشروع “نبض الخبر ” هو عبارة عن إنشاء مركز ثقافي متكامل بالتعاون مع وزارة الثقافة، معتبرا أن المشروع من المشاريع الهامة التي ستسهم في شكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية والتجارية وخلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة الشرقية ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.

وأكد معاليه أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري لنبض الخبر، حيث تم تلقي طلبات الرغبات من 54 شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، مشيرا الى أن هذا العدد من العروض يعكس قوة الاستثمار بالمنطقة الشرقية ويعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، لافتا الى أن المرحلة التالية ستكون تأهيل الشركات، والتي تعتمد على عدة عناصر هامة مثل : الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات السابقة في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروع بالجودة العالية.

ولفت الى أن المشروع سيطرح على ثلاث مراحل: “المرحلة الأولى تكمن في إبداء الرغبات، والثانية مرحلة تأهيل المستثمرين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع”.

وذكر أمين الشرقية أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية واشراك القطاع الخاص في التنمية مشددا على أن هذه المشاريع والمبادرات ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة، موضحا أن المشروع يأتي ضمن إطار التعاون بين القطاع البلدي ومنظومة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية لينعكس على توفير البيئة الجاذبة للأنشطة الثقافية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

وثمن معاليه توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ودعم سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وسمو وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، والتعاون المثمر والشراكة المتميزة من هيئة تطوير الشرقية وبرنامج جودة الحياة.