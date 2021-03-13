“الشؤون الإسلامية” تغلق 3 مساجد مؤقتًا

المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثلاثة مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً، 272 مسجداً، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد إصابة به.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ أربعة منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: “الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والقصيم ونجران وحائل”، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة الدعوة للمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله من وباء كورونا، وأكدت مضيها في متابعة الجولات الرقابية والتعقيم بالمساجد في إطار رسالتها السامية في العناية بالمساجد وتوفير أعلى معايير السلامة فيها.