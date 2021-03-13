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«الدفاع المدني» ينبه من عواصف رملية على الرياض والشرقية

«الدفاع المدني» ينبه من عواصف رملية على الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=960637
المناطق_ الرياض

وجه الدفاع المدني، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، من عواصف رملية تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.

وذكر الدفاع المدني –عبر تويتر- أنه ورد إليه تنبيه متقدم من الأرصاد، عن عوالق رملية ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة الرياض، يشمل «الحريق، القويعية، الخرج،المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط،شقراء».

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت.

وأضاف الدفاع المدني، أنه ورد إليه تنبيه متقدم من الأرصاد عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويشمل «الأحساء، بقيق، الجبيل، حفر الباطن، الخبر، رأس تنورة، الخفجي، قرية العليا، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية»، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

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