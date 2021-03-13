احدث الأخبار

استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين
منوعات
 المعهد الصناعي بجدة يطلق مبادراته التقنية والمهنية في اطار التحولات الرقمية
أبرز المواد
 «الدفاع المدني» ينبه من عواصف رملية على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بنجران من الأتربة والرؤية المتدنية
أبرز المواد
 ابتداءً من يوم غد.. زيادة نسبة التوظيف في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل لتوفير الوظائف
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 3 مساجد مؤقتًا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: مشروع “نبض الخبر ” يجذب ٥٤ شركة محلية وعالمية
المنطقة الشرقية
 مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن يفعل اليوم الوطني للمشي في منتزه “وادي فليج”
منوعات
 10 وفيات و2159 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
أبرز المواد
 من المقولات التي خلدها التاريخ..”ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا”
أبرز المواد
 “ثورة علمية” في تشخيص السرطان.. والسر في “حبة صغيرة”
أبرز المواد
 بدعم مركز الملك سلمان.. مركز الأطراف الصناعية بتعز يقدم 2216 خدمة لـ 1192 مستفيدا خلال فبراير
أبرز المواد
استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين

استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين

منوعات
المعهد الصناعي بجدة يطلق مبادراته التقنية والمهنية في اطار التحولات الرقمية

المعهد الصناعي بجدة يطلق مبادراته التقنية والمهنية في اطار التحولات الرقمية

أبرز المواد
«الدفاع المدني» ينبه من عواصف رملية على الرياض والشرقية

«الدفاع المدني» ينبه من عواصف رملية على الرياض والشرقية

أبرز المواد
«أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بنجران من الأتربة والرؤية المتدنية

«أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بنجران من الأتربة والرؤية المتدنية

أبرز المواد

مدير مستشفى السلط: الأوكسجين نفد جراء الضغط حيث يعالج عندنا نحو 180 مريضاً من كورونا

استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين

استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين
http://almnatiq.net/?p=960644
المناطق_وكالات

توفي 6 مرضى مصابين بكورونا، اليوم السبت، في مستشفى “السلط الجديد” الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان، جراء انقطاع الأوكسجين عنهم، مما دفع وزير الصحة الأردني للاستقالة.

وعمّت حالة من الهلع المستشفى بسبب الحادثة، بالتزامن مع تواجد أمني كثيف داخله بعد تجمع لعائلات مصابي كورونا قبالة المستشفى خشية على مرضاهم.

وتوجّه وزير الصحة نذير عبيدات إلى المستشفى حيث عقد اجتماعاً لبحث أسباب انقطاع الأوكسجين عن المرضى ووقوع وفيات.

وأكد عبيدات وفاة 6 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط لمدة ساعة، وقدم استقالته.

وقال وزير الصحة: “لا يوجد مبرر للموت، وهناك تقصير ويجب محاسبة المقصر. قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية”.

وفي وقت سابق من اليوم، كان عبيدات قد قال إن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها، حيث تمت الاستعانة بمخزون أسطوانات الأوكسجين الموجودة في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الأوكسجين.

وأشار إلى أن “هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط وحسب، بل تعاني منها أحياناً كافة مستشفيات العالم وتم التعامل معها”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، وجّه بإجراء تحقيق فوري في الحادثة. وشدد الخصاونة على أن التحقيق سيكون “واضحاً وشفافاً وشاملاً”، وستعلن كل تفاصيله على الملأ. كما شدد على ضرورة أن “يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون”.

كما بيّن رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها. وقد باشر مدعي عام الأردن التحقيق بالحادثة.

في السياق نفسه، سيعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأردني في وقت لاحق اليوم.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى السلط أن “الأوكسجين نفد جراء الضغط، حيث يعالج (في المنشأة الطبية) نحو 180 مريضاً من كورونا”. في سياق متصل، قال مراسلنا في عمّان، إن “انقطاع الأوكسجين وقع لدقائق” فقط.

روابط ذات صلة

مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن يفعل اليوم الوطني للمشي في منتزه “وادي فليج”

مستشفى الرعاية المديدة بحفر الباطن يفعل اليوم الوطني للمشي في منتزه “وادي فليج”
من المقولات التي خلدها التاريخ..”ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا”

من المقولات التي خلدها التاريخ..”ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا”
السفير المعلمي يشارك في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي

السفير المعلمي يشارك في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*